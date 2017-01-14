السعودية.. مساعدات بـ2.5 مليار ريال لـ33 دولة منكوبة

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تدشينه كثيراً من الأعمال الإغاثية والإنسانية للدول المنكوبة، إذ بلغ عدد المشروعات التي نفذها 172 مشروعاً بمبلغ 680 مليوناً و674 ألف دولار أميركي "2.5 مليار ريال"، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 98 شريكاً.

وتوجّه المركز منذ ذلك الوقت لإغاثة المنكوبين في شتى أصقاع الأرض، فوصلت مساعداته إلى 33 دولة في 4 قارات في عدة برامج تنفيذية، شملت الأمن الغذائي وإدارة وتنسيق المخيمات والمشروعات ومجال التعليم والحماية، وبرامج التعافي المبكر والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، ومشروعات الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية.

وبلغ عدد مشروعات برنامج الأمن الغذائي والإيوائي وبرنامج إدارة وتنسيق المخيمات 94 مشروعاً بمبلغ 347 مليوناً و48 ألفاً و695 دولاراً، استفاد منها 23 مليوناً و456 ألفاً و777 مستفيداً، فيما بلغ عدد الشركاء 35 شريكاً.

وبلغ عدد المشروعات في مجال التعليم والحماية وبرنامج التعافي المبكر 15 مشروعاً، بمبلغ 75 مليوناً و626 ألفاً و921 دولاراً، استفاد منها 3 ملايين و914 ألفاً و236 مستفيداً، فيما بلغ عدد الشركاء 12 شريكاً.