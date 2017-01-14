بالصور.. أمير مكة يشيع الأمير محمد بن فيصل إلى مثواه

أدى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عقب صلاة العصر، السبت، بالمسجد الحرام صلاة الجنازة على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وأدى الصلاة مع الأمير خالد، الأمير تركي الفيصل، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير عمرو بن محمد الفيصل "ابن الفقيد"، وعدد من الأمراء.

كما أدى الصلاة على الأمير الراحل، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.