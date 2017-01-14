بالصور..ماذا رسمت طائرات سعودية في سماء الرياض؟

رسمت طائرات سعودية في سماء الرياض لوحة فنية، أجبرت الحضور في منتزه الثمامة على التصفيق وتوثيق الحركات الاستعراضية الخطرة التي قدمها شباب سعودي بحرفية، في الملتقى الثالث للطيران العام عصر الجمعة، بحضور وزير النقل سليمان الحمدان، وبتنظيم من لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي.

وأوضح عبدالله الجعويني، مدير النادي، أن الملتقى من المناسبات السنوية المهمة لهواة الطيران ومالكي الطائرات والقطاعات الاقتصادية التي تعمل في هذا المضمار.

ويتيح ملتقى الطيران سنوياً للهواة الالتقاء، وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، وذلك بمشاركة أكثر من 50 طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثة، والطائرات الخاصة المروحية ذات المحرك الواحد، وطائرات رياضية قادمة من الخارج.

ووثق صور الاستعراض الذي استمر لمدة 3 ساعات متواصلة، كل من المصورين: علي العريفي، وأسامة عياش.