السعودية.. 50 ألف مشارك في حملة تحدي المليار خطوة

يشارك حوالي 50 ألف من السعوديين والوافدين المقيمين حتى الآن في حملة تحدي المليار خطوة التي يسعى من خلالها سعوديون إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكتحفيز للمشاركين بإمكانهم التعرف على نتائجِهم اليومية وترتيبهم على مستوى المملكة في عدد الخطوات التي قاموا بها عبر تطبيق إلكتروني مرتبط بالحملة.

كما تستمر الحملة، التي انطلقت بداية الشهر الحالي، حتى الوصول للرقم ِالقياسي مع تشكل فرق متنافسة بين المشاركين.

من جانبهم، يقول المنظمون عن تحدي المليار خطوة إنه يأتي تماشياً مع توجهات وزارة الصحة الساعية لخفض معدلات أمراض السكري في السعودية والتوعية بأضرار السمنة، كما أنها تسعى لغرس رياضة المشي من خلال خلق حالة تنافسية بين الأفراد داخل المجتمع.