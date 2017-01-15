شاهد ماذا يفعل هذا المسن السعودي في صحراء القصيم

انتشر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه مسنّ سعودي يدعى "أبو محمد"، يقوم بتوزيع بذور نبات الغضى في الصحراء حتى تتكاثر، وتستفيد منها الأجيال القادمة، ذاكراً أن زميلاً له يقوم بسقاية البذور. ثم يأخذ البذور من الشجرة نفسها، ويخصص وقت الزراعة في مثل هذه الأيام والتي تسمى بـ"المربعانية".

وأشاد الكثير من الناشطين على مواقع التواصل بما يقوم به هذا المسنّ، وعلقوا أن هذا الفعل من الإحسان والإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة، مؤكدين أن على البلديات أن تقوم بهذا العمل. كما طالبوا المدارس برحلات مدرسية تشجع الطلاب على زراعة مثل هذه الأشجار التي تحافظ على البيئة وتمنع التصحر.

يذكر أن شجر الغضى من أشهر النباتات التي اهتم العرب بها، وذكرت في قصائدهم وشعرهم وحكاياتهم اليومية، لما تمثل من وسط بيئي فريد في وسط جزيرة العرب. ومما قال العرب في الغضى:

أخبث الحيات حية الحماط

وأسرع اﻷرانب أرنب الخلة

وأخبث الذئاب ذئب الغضى.

ولعل شجر الغضى من منابت الرمال فقط ولا ينبت بالحجاز إلا نادراً. وكان من المعروف عند أهل الحجاز إذا قدم أهل نجد عليهم يرحبون بهم بالقول: "أهلا بأهل الغضى"، كناية عن كثرته عندهم.