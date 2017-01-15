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ماذا قال مساعد الرشيدي عن مدرسته التي تركها قبل 40 سنة؟

المصدر: الرياض - عماد الحكمي
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تكريماً لمساعد الرشيدي، تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة تظهر الشاعر السعودي في مواقف عدة، أحدها ذلك الذي تحدث فيه عن مدرسته في منطقة نجران (جنوب المملكة).

وأظهر المقطع الرشيدي، وهو يقول: "هذه مدرستي في نجران قبل 40 سنة، لي عنها 40 سنة. درست فيها خامس ابتدائي. كانت أيام حلوة كنا نلعب كورة، وكنت الأول".

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