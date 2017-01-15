ملثمون يضرمون النار في مكتب تحويل أموال بالقطيف

أضرم 3 ملثمين بحوزتهم سلاح رشاش النار في مكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف، اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه صباح اليوم الأحد ورد بلاغ إلى شرطة محافظة القطيف من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف.

وأشار الرقيطي إلى أن البلاغ تحدّث عن قيام 3 أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار بمقدمة المكتب، وفي مكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابلة، ما نتج عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار.

وتم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الإجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.