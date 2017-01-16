إصابة 142 شخصاً بحالة تسمم في التربة.. والسبب؟

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، بمتابعة الحالة الصحية لـ 142 شخصاً أصيبوا بتسمم في محافظة تربة بعد تناولهم وجبات غذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري، أن أمير المنطقة وجه الشؤون الصحية في المنطقة بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، لافتا إلى أن فريقا من الشؤون الصحية برئاسة مديرها الدكتور مصطفى بلجون توجه للمستشفى العام بتربة ووقف على الحالات إنفاذا لتوجيه أمير مكة.

وأشار الدوسري إلى أن حالات 141 مصاباً مستقرة فيما تم تحويل طفل لمستشفيات الطائف لتلقي العلاج، موضحاً أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة من الجهات الأمنية والصحية للتحقيق في ملابسات الحادث والرفع بتقرير مفصل لأمير مكة عما حدث مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين.