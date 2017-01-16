الجبير: متفائلون إزاء إدارة ترمب ونتطلع للعمل المشترك

رحب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاثنين، بآراء إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن استعادة الدور الأميركي في العالم وهزيمة تنظيم داعش واحتواء إيران.

وأبدى وزير الخارجية السعودي تفاؤله إزاء إدارة ترمب القادمة متطلعاً "للعمل معها في كل مجالات الاهتمام المشترك".

وقال خلال لقاء عقده في باريس مع عدد من الصحافيين "عندما نشاهد الخطوط العريضة للإدارة الأميركية الجديدة" من الطبيعي القول إن "مصالحنا تتلاقى".

وأضاف الجبير أن "العلاقة مع إيران لا تزال متوترة ويجب على طهران الكف عن أفعالها العدائية"، لتحسين العلاقات.

وفي الملف السوري، قال الوزير السعودي "نأمل بأن تفضي محادثات أستانة إلى وقف للنار في سوريا".

ويتسلم الرئيس الأميركي المنتخب مقاليد الحكم رسمياً، في حفل تنصيب ضخم، في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.