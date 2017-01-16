شاهد جنود الحد الجنوبي على مقاعد الامتحان

تداول مغردون صوراً لعدد من الجنود السعوديين في الحد الجنوبي يؤدون اختباراتهم في مراكز الامتحانات الحدودية بمنطقة جازان وهم يرتدون الزي العسكري، وما بين الضغط على الزناد والقلم أكد معلقون أن هذه الصور تثبت مدى علو الهمم والحرص على التسلح بالعلم والإيمان سواء في جبهات المعارك أو قاعات الدراسة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى الحكمي، أن مدارس الحد الجنوبي التابعة لكل من مكتب التعليم بصامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة استقبلت اليوم الأول 441 طالباً لأداء الاختبارات من المرابطين بالحد الجنوبي، حيث تقدم لهم كافة التسهيلات والدعم طيلة أيام الاختبارات.