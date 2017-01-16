هكذا علق السبهان على تعيين إيران سفيراً جديداً بالعراق

قال وزير شؤون الخليج بوزارة الخارجية السعودية، ثامر السبهان، إن إيران "تعين مجرم حرب ومطلوباً دولياً سفيراً لها في العراق، ويطالبون بإغلاق القنصلية السعودية في أربيل".

وأضاف السبهان في تغريدة له على تويتر، فجر الاثنين، "لم نسمع أي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة".

وكانت طهران عينت قبل أيام العميد ايرج مسجدي، مستشار قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، المدرج على قائمة الإرهاب الدولية، سفيراً لها في العراق بدلاً من السفير حسن دانائي فر، وهو من منتسبي الحرس الثوري أيضاً.

#ايران تعين مجرم حرب ومطلوب دوليا سفيرا لها في #العراق ويطالبون باغلاق القنصلية السعودية باربيل ولم نسمع باي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة — ثامر السبهان (@thamersas) ١٥ يناير، ٢٠١٧

وذكرت صحيفة "عصر إيران" أن تعيين العميد مسجدي سفيراً لطهران في بغداد جاء بناء على "توافق بين الجنرال قاسم سليماني (قائد الحرس الثوري الإيراني) ووزير الخارجية محمد جواد ظريف".

ويعتبر الحرس الثوري السفارة الإيرانية في بغداد ذات أهمية استراتيجية ضمن الدول التي تخضع للنفوذ الإيراني، وكان جميع سفرائها من منتسبي الحرس الثوري منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003.