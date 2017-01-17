أب سعودي ينافس ابنه في اختبارات الثانوي

أدى أب اختبارات الفصل الدراسي الأول مع ابنه في قاعة واحدة، بثانوية كعب بن زهير بمركز صمخ (جنوب بيشة).

وكان الأب ناصر راشد القربي (45 عاماً) التحق بدراسة التعليم الثانوي بنظام التعليم الثانوي، بعد أن فاته في صغره لظروف خاصة، بيد أن همته لم تضعف، وواصل تعليمه حتى بلغ العام الثاني في المرحلة الثانوية تخصص علمي، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضح القربي أن طلب العلم لا يعرف حاجز العمر، محملاً ظروفاً لم يسمها السبب في الوقوف أمام تعليمه في الصغر.

ولا يخفي القربي سعادته بوجود ابنه معه في قاعة الاختبار، والتي بدت على محياه أثناء حديثه، مشيراً إلى أنه ينافس ابنه لحصد درجات النجاح وإكمال مشوار التعليم معاً.

ومن جانبه، يرى الابن سالم أن والده ضرب مثلا رائعا في الطموح والإصرار على إكمال دراسته، على الرغم من مشاغله الكثيرة.

ويقفز سالم بطموحه إلى مرحلة أبعد، ليؤكد أنه يتمنى أن يزامله والده في مقاعد الجامعة.