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بالصور.. تدريبات بحرية مشتركة بين السعودية والسودان

المصدر: الرياض - العربية.نت
مشهد من التدريبات المشتركة
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تواصلت فعاليات التمرين البحري السعودي- السوداني المشترك "الفلك 2"، الذي ينفذ بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات المسلحة السودانية ممثلة بقواتها البحرية.

وشملت التمارين تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة، منها اقتحام إحدى السفن وتفتيشها للتأكد من عدم تهريبها للأسلحة والممنوعات، وذلك بمشاركة الوحدات البحرية الخاصة من الجانبين.

تدريبات مشتركة بين السعودية والسودان تدريبات مشتركة بين السعودية والسودان

كما جرى تنفيذ عملية إنزال على إحدى الجزر عن طريق الزوارق السريعة، بمشاركة مجموعة من الغواصين.

ونفذ طيران القوات البحرية الملكية السعودية عمليات الإنزال والاقتحام لتطهير الجزيرة من الألغام وتأمينها، وذلك بمشاركة وحدات المشاة البحرية من الجانبين.

كلمات دالّة

#السعودية, #السودان, #تمرين بحري, #الفلك 2

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