بالصور.. رحالة سعودي يزور 8 دول على دراجته الهوائية

غادر الرحالة السعودي، عمر العمير، إندونيسيا اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى ماليزيا في رحلة إنسانية يزور خلالها ثماني دول في شرق آسيا خلال 80 يوماً، قاطعاً مسافة 7000 كيلومتر بدراجته الهوائية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العمير يهدف إلى توعية العالم بأهمية التبرع بالأعضاء، لما لهذه المبادرة الخيّرة من أهمية في إنقاذ حياة إنسان.

وبدأ الرحّالة العمير - 37 عاماً - رحلته المذكورة في 17 ديسمبر 2016 م من مقر قنصلية المملكة في مدينة مومباي بالهند متجهاً إلى إندونيسيا التي غادرها اليوم في طريقه إلى ماليزيا ثم إلى كمبوديا - لاوس - فيتنام - الصين ليختتم رحلته بزيارة هونغ كونغ.

وأوضح العمير أنه يسير بدراجته الهوائية 12 ساعة يومياً معتمداً على تناول المأكولات الصحية التي تساعده على حفظ لياقته البدنية للسير بشكل سليم، مع شرب كميات من المياه لتعويض الطاقة التي يستهلكها أثناء الرحلة، مبيناً أنه يحظى بمتابعة واهتمام من سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي يزورها.