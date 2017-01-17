صور.. أكثر من 47.5 مليون رحلة سياحية بالسعودية في 2016

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2016 تجاوز 47.5 مليون رحلة مقارنة بنسبة ارتفاع تبلغ 2.3% بالعام 2015 الذي تجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية فيه 46.5 مليون رحلة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية خلال العام الفائت تجاوزت 44.9 مليار ريال بنسبة انخفاض تقدر بـ 6.4% عن العام 2015.

وأكـد التقرير ارتفاع عدد الليالي للسياحة المحلية في عام 2016 لتصل إلى 243.5 مليون ليلة سياحية مقارنة بـ 240.6 مليون ليلة في 2015 بنسبة نمو قدرها 1.2%، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات السياحية الوافدة خلال العام الماضي يقدر بـ 17.99 مليون رحلة مقابل 18.05 لعام 2016 بنسبة نمو 0.3%، مع ارتفاع عدد الليالي السياحية عام 2016 لتصل إلى 197.6 مليون ليلة سياحية مقارنة بـ 193.1 مليون ليلة في 2015 بنسبة نمو قدرها 2.3%.

وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، زيادة قيمة الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة من 82.5 مليار ريال في 2015 إلى 92.3 مليار العام الماضي بنسبة زيادة 11.8%.