فيديو قاس لطفل معنف في تبوك.. والشرطة تقبض على الفاعل

ألقت السلطات الأمنية السعودية، الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القبض على معنف طفل تبوك، بعد أن انتشر على مواقع التواصل لاسيما "تويتر" فيديو مروع يظهر آثار الضرب الوحشي على ظهر الطفل المسكين ورأسه.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، مساء الثلاثاء، أن وحدة الحماية بالوزارة باشرت التحقيق في حالة تعنيف طفل في حي الخالدية بتبوك، والمتداول عنها فيديو وصور في مواقع التواصل، وتم القبض على المعنف للتحقيق وتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه، وفقاً للائحة حماية الطفل. وأشار إلى أن الطفل موجود حالياً لدى حماية تبوك.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات بتشديد العقوبة على الفاعل، وتطبيق نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، نظراً لتكرار حادثة التعنيف حيث شهد هاشتاغ ‫#تعنيف_طفل_في_تبوك تفاعلاً كبيراً من قبل الحقوقيين.