محامي والدة الطفلة المعنفة: ماذا بعد الحضانة؟

قضت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة في حكم أولي بحق حضانة الطفلة المعنفة "دارين" لوالدتها.

وقال محامي والدة "دارين"، عبدالعزيز باتل، لـ "العربية.نت" إن موكلته حصلت على حكم مبدئي مؤقت بحضانة طفلتها، موضحاً أن من حق الأم مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص الطفلة من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح أن الحكم الصادر نص على عدم السفر بالمحضونة خارج المملكة إلا بإذن من المحكمة، مشيراً إلى أن القرار تضمن توجيهاً لكافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة بتنفيذ الحكم.

وأضاف أن الخطوة القادمة هي تصحيح وضع الطفلة واستخراج الأوراق الرسمية لها ولوالدتها، وأيضا ملاحقة الأب قانونياً، لافتاً إلى أن "القضاء وجه خطاباً للشرطة بحضور الأب في الجلسة المقبلة خلال أسبوعين".

وتابع: "حتى الآن، لم يتبين لنا إذا ما كان الأب أصدر شهادة ميلاد للطفلة أم لا. هذا ما سنعرفه من خلال الأحوال المدنية"، موضحاً أن المستشفى مسؤولة عن عدم استخراج شهادة ميلاد للطفلة.

ورجح المحامي الحسم القانوني لمسألة الحضانة خلال أسبوعين، حيث إن حضور الأب بالجلسة القادمة مؤكد، وهو أيضا ممنوع من السفر. أما القضايا الأخرى ومنها التعنيف فستأخذ وقتا لإتمام الإجراءات.

وذكر أن قضايا التعنيف لا يتساهل فيها القضاء، وخاصة أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام، مؤكداً أن مهمة الجهات الرسمية والأمنية والقضاء هي مكافحة هذه الظواهر بعقوبات رادعة وتوعية مجتمعية.