إصابة سعودي بطلق ناري في العوامية

أصيب مواطن سعودي بعدة طلقات نارية في الساق والقدم بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل شخصين يشتبه بكونهما ممن تم نشر أسمائهم وصورهم على قائمة للمطلوبين وذلك أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه عند الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس الثلاثاء تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي ‏عن إسعاف مواطن عشريني يسكن بلدة القديح مصاباً بعدة طلقات نارية بالساق والقدم.

وأشار المجني عليه أثناء استجوابه عن تعرضه لإطلاق النار من قبل شخصين يشتبه بكونهما ممن تم نشر أسمائهم وصورهم على قائمة للمطلوبين، وذلك أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة وتواصل البحث والتحري عن المطلوبين.