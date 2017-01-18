السعودية.. مواطن ينجو من 12 طلقة نارية بالقطيف

نجا مواطن سعودي من 12 طلقة نارية، حاولت إصابته من شخصين ملثمين ببلدة القديح، حيث لاذ المواطن بالفرار في حين تضررت سيارات محيطة بالموقع.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الـعاشرة من صباح الثلاثاء 19/4/ 1438هـ، باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض مواطن يبلغ من العمر (54) عاماً، لإطلاق نار من شخصين ملثمين، أثناء تواجده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح، لم ينتج عنه تعرضه أو أي من المارة والمتواجدين بالموقع لأي أذًى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية، التي بلغت 12 طلقة نارية.

وقد تم مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها وكشف هوية المتورطين فيها.