بالفيديو.. 7 آلات تنهي حفر أنفاق مشروع قطار الرياض

أعلن أمير الرياض الأمير، فيصل بن بندر، انتهاء آلات الحفر العملاقة من حفر أنفاق مشروع قطار الرياض، بعد انقضاء 21 شهراً من العمل المتواصل، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 48%.

واستخدمت في المشروع "7" آلات، هي: "صاملة، ومنيفة، وثاقبة، وذربة (المسار الأزرق، مجور العليا - البطحاء)، "وجزلة (المسار البرتقالي، محطة قصر الحكم)، "وظفرة وسنعة (المسار الأخضر، محور طريق الملك عبدالعزيز).

وبلغت المسافة التي حفرتها الآلات العملاقة، المصنعة في ألمانيا وفرنسا، حوالي 34 كم تحت الأرض، موزعة على 31 محطة، استخرجت حوالي 2.7 مليون متر مكعب من المخلفات، فيما بلغ عدد الموظفين والمشغلين للآلات 479 موظفاً، وتم تركيب 20 ألف حلقة خرسانية في الأنفاق.