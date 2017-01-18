من أوقف عجلة الزمن؟

لا يمكن لأي حضارة «دوّن» التاريخ مآثرها أن تُعرف بمعزل عن مبدعيها من فلاسفة وأدباء وفنانين، وليس أدل على «ظلامية» بعض الأمم السالفة من تجاهلهم لهم مما أدى إلى اندثار «متروكاتهم» الإبداعية وروائعهم الفنية، فهم بمثابة شهادة على «نورانية» العصر الذين كانوا يعيشونه، لذلك نرى ونحن نسبح في بحار التاريخ ومحيطاته بعض الجزر والمرافئ الممتعة التي نأنس بها، وأخرى بحاراً هوجاء متلاطمة لا تشي سوى بالموت والفقدان والضياع.

ومتى تشاغلت «أمة» من الأمم عن روعة ما يفيض به علماؤها وفنانوها وأدباؤها، وضعتهم في مؤخرة مسيرتها الحضارية، وبالتالي من دون وعي تفتح الطريق لـ«دابة الأرض كي تأكل منسأتها» وتحفر في جسدها حتى تهوي، إذ إنه لن ينعش روح الأمة ويطرب فؤادها ويغذي عقلها بالجديد المستجد سوى هؤلاء.

أمّا الذين يصنفون أقوالهم ومروياتهم عن الموت أكثر من الحياة وعن القبور أكثر من ظهر الأرض ويغلفونها بآيات الوعيد والتهديد، فهم ليسوا إلا «سرّاقا» يسرقون تفاصيل حياة الناس الأكثر وهجاً وإمتاعاً، ويضعون بأيديهم وعلى رقابهم الأغلال ويسوقونهم إلى ما تشتهي أنفسهم كالأنعام إلى مزاد كبير تباع فيها المثل والقيم ليعودوا منه بمغانم وفيرة، فلا تراهم إلا اغتنوا وقتما افتقر الناس، وأمنوا حين احتربوا.

أمة هذا شأنها لا محالة ألبست عمائم التحريم والتجريم ولفت بـ«قِماط» العجز، وحين تسأل عن علمائها وفنانيها ومفكريها وأدبائها وفلاسفتها الحقيقيين، ستواجه بعاصفة من الاستنكار والتجهيل والتفسيق، بما استدلوا بها من قول فلان «مكرر» وعلان «منكَر» لا يأتي في حساب العلم الحقيقي مثقال «جناح بعوضة»، وليس في أفواههم سوى ما يتباهى به حكواتي الأزمان الغابرة من أخبار كليلة ودمنة وأبو زيد الهلالي، وكأن الله أوعز لهؤلاء وأمثالهم أن يجمِّدوا حياة البشر حتى تدسّ في القبور وترد عليه نقية طاهرة، فما يقبضونه من أجرة معجلة لا يحصل عليها العامة -كما يحلوا لهم وصفهم- من أجرة مؤجلة.

هذا العماء أو التعمية التي تبدأ بحرب ضروس على كل ما يتماس مع العقل والروح والقلب ليس من بضاعتها سوى الصوت الفارغ ليتسنم سدة المشهد، وطمست خلفها عقل الإنسان وأوصدته بحجارة الجهل، فلم نعد نسمع لأصوات العلماء الحقيقيين والمفكرين الذين يطرحون الأسئلة الجوهرية في حياة الإنسان، ولا المبدع الذي يهز أرواحنا بنصوصه المبتكرة، ولا الفنان الذي يطربنا بصوته العذب، حتى تنامت شجرة الرفض والإقصاء وتفرّعت عن طلوع سامة مخيفة بلا ألوان طبيعية، تحمل داخلها سواداً كالكبريت سريع الاشتعال، وأصخبوا علينا حياتنا ودمروا بهجتنا. ماذا سيدون التاريخ لأمة تقدم الوعاظ على المفكرين والعلماء، والمنشدين وأصحاب الشيلات على الفنانين الحقيقيين.

لله در ذاك الزمان الذي كان الناس فيه لا يتورعون عن ترديد الأغاني في مجالسهم، يستبد بهم الطرب وترقص أرواحهم قبل أجسادهم على إيقاعات الأغاني الشعبية، كانت «المسجلات» تربط بأذرعة الدراجات الهوائية والنارية، والغناء يأتي مخالطاً الهواء الذي نتنفسه، لم يخلق حينها مجوناً ولم ينبت فينا نوايا سيئة، مع ضيق ذات اليد وشظف العيش وعسر الحياة.

لنسأل أنفسنا بصدق، ماذا أثمرت الـ40 عاماً الماضية في حياتنا، عقولنا توقف نماؤها عند مشارف الثمانينات، تحولت حياة الناس إلى معلبات لا متعة فيها، العلماء والمبدعون تواروا بـ«خباء» الحاجة يقضمون سنوات عمرهم بصمت، لا أحد يعرفهم فهم في مقياس عقول «التويتريين» و«السنابيين» لا يساوون عطسة طفل صغير على حين غرة، أمّا الفنانون فهاجروا إلى بلاد أُخر، بلاد عرفت كيف تستثمرهم وتقدر مواهبهم، بينما نحن نتقاذف فتاوى التجريم والتحريم والتفسيق على كل شيء وفي كل حين، من أوقف عجلة الزمن إلى هذا الحد؟ حتى أصبحت لدينا أدوات جريئة وقادرة على «وأد» قامات مفكرة مبدعة شامخة. لم أجد مفارقة غريبة كالذي يحدث عندنا، نحرم السينما وبيوتنا تعج بكل القنوات على مختلف توجهاتها، أجهزة الاتصالات الحديثة بين يدي أطفالنا وشبابنا يحصلون منها متى يشاؤون على متعة من دون حسيب أو رقيب، نحرّم الفن والموسيقى ونتراسل بالتحذير منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن نرقص على أنغامه في منازلنا وحفلاتنا.

انتهينا أيها السادة إلى متلازمة نسميها متلازمة «النفاق»، لنكن بعد كل هذه التجارب المريرة «شجعاناً» ونعيد إلينا سمتنا الحقيقي الذي تركناه وراءنا ظهريا قبل 40 عاماً، لنبدأ بإزالة الركام الذي ألحقه هذا العطب التاريخي بمبدعينا وعلمائنا ومفكرينا وفنانينا، خصوصاً من بقي منهم على قيد الحياة، والآخرون الذين حققوا انجازات عالمية ولم نحفل بهم بما يليق بهم، نعرف عنهم من غيرنا، للأسف اليوم ونحن نشهد إرهاصات التحول تطاول تفاصيل حياتنا، لتكن كل الخيارات الآمنة متاحة للناس، وأن يعاد الاعتبار لحرية اختياراته في ما يهوى، لتكن أخلاقنا موجهة بإرادة حرة وواعية لا تخضع لثقافة القطيع القسرية كي نصل إلى الله بلا وساطات أو وصايات، وليكن العلم الحقيقي وحده قيّماً على بناء حياتنا لا «دكك» الوعاظ ومسوقي الآخرة بأثمان دنيوية.

*نقلاً عن "الحياة"



