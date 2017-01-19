اختتام تمرينات البحرية السعودية السودانية "الفلك اثنين"

اختتمت فعاليات التمرين البحري المشترك السعودي السوداني "الفلك اثنين" في جدة لرفع الجاهزية لدى القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية، وذلك للدفاع عن أمن وسواحل البلدين وحماية الممرات ِالحيوية والمياه الاقتصادية في البحر الأحمر.

ويهدف التمرين المشترك الدي عكس المستوى المتميز للقوات المشاركة إلى تأمين سلامة الملاحة من أعمال القرصنة والتهريب وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية قد تعيق الملاحة في مضيق باب المندب.

وضم التمرين تشكيلات من القوات البحرية الملكية السعودية بالأسطول الغربي من سفنٍ وزوارق وطائرات ومشات القوات البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

التمرين البحري العسكري "الفلك اثنين" الذي ضم إضافة إلى تشكيلات القوات البحرية الملكية السعودية، القوات البحرية السودانية عبر تشكيلات مشاة البحرية والقوات الخاصة وزوارق بحرية ذات مهام متعددة، يأتي امتدادا للتعاون المشترك واستكمالا لتمرين "الفلك واحد".