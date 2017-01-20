الجيش الباكستاني: الدفاع عن السعودية هو دفاع عن باكستان

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان عبدالله بن مرزوق الزهراني بقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه في مكتبه في مقر قيادة القوات المسلحة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، حيث أكد الجانبان على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مجالي الدفاع والتدريب.

وأضاف المتحدث أن قائد الجيش الباكستاني جدد للسفير السعودي موقف إسلام أباد بأن الجيش الباكستاني يعتبر الدفاع عن المملكة العربية السعودية مساوٍ للدفاع عن باكستان.

وتولى الفريق أول قمر جاويد باجوه منصبه في قيادة الجيش الباكستاني نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة ثلاث سنوات خلفا للفريق أول راحيل شريف. يشار إلى أن باكستان عضو في التحالف العسكري الإسلامي بقيادة السعودية لمكافحة الإرهاب.