الملك سلمان يهنئ ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الجمعة برقية تهنئة للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، "عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة" لترمب، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس"، و"المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق".

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة "بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين"، مؤكداً "الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

بدوره، بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودية برقية تهنئة للرئيس ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة أميركا. وعبّر ولي العهد عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة" لترمب و"المزيد من الرقي والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق".

في سياق متصل، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي برقية تهنئة لترمب. وعبر ولي ولي العهد عن "أصدق التهاني" لترمب، متمنياً له "دوام الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق المزيد من الرقي والتطور".