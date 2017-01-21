الشريط الحدودي يشهد استقراراً.. وليالي سمر "جازانية"

تشهد قرى الشريط الحدودي بين السعودية واليمن استقرارا ملحوظا بعد أن ساهمت انتصارات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية في إبعاد خطر القصف العشوائي من قبل الميليشيات الانقلابية على القرى الحدودية.

والشاهد على هذا الاستقرار، ليالي السمر التي تجمع رجال قرى مركز "القفل" الحدودي فوق إحدى تلال المركز ليتجاذبوا أطراف الحديث وحكايات الزمن الجميل، بعيداً عن النزاعات وحتى الهواتف المحمولة.

وخلال هذه الجلسات الرجالية بامتياز، يقوم الرجل الجازاني بإعداد القهوة وطبخ الطعام وإعداد المائدة.

وفي هذه السهرات، يتحدث الرجال عن الطبخ والصحبة ومضار إدمان مواقع التواصل، أما إشاعات الحوثي الحربية فهي مادة للسخرية والتندر، لأن واقع الحال يُفنّدها.

يذكر أن هناك 41 قرية حدودية يسكنها 23 ألف نسمة يعيشون في مركز القفل على طريقتهم.. بسلام ووئام.