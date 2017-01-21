بالصور.. غانم المفتاح يؤدي العمرة مشياً على يديه

بث الشاب القطري المعروف، غانم محمد المفتاح، الذي خُلق بنصف جسد وبدون أطراف سفليه، تسجيلاً مصوراً عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يطوف بالكعبة المشرفة سبعة أشواط مشياً على يديه، رافضاً استخدام كرسي متحرك. مشهد مهيب شاهده كل الطائفين حول الكعبة المشرفة بعد صلاة مغرب أمس الجمعة.

وشكر غانم الأمير سلطان بن سلمان لموقفه، وللشيخ المعيقلي دعواته، مثمناً الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الاهتمام بالحرمين الشريفين.

حلم الشاب القطري الذي أطلقه قبل فترة بأن يطوف حول الكعبة المشرفة على يديه، تلقفه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وعمل على تحويله إلى حقيقة، حيث أدى مناسك العمرة، ولكن ليس كما الأصحاء أو المرضى الذين يجلسون على كرسي متحرك يدفعه أقاربهم أثناء الطواف إنما سيراً على يديه، حيث تولى الأمير سلطان بن سلمان بنفسه متابعة الترتيبات الأمنية لتسهيل حركة غانم وأفراد أسرته، إذ كلف فريقاً من المسؤولين لاستقبال الشاب منذ وصوله إلى مكة المكرمة حتى أدائه العمرة مع أفراد أسرته. كما حقق الشاب القطري حلمه بتقبيل الحجر الأسود، وسعد بلقاء إمام الحرم المكي الشريف الشيخ ماهر المعيقلي قبل أن يتم نسكه بيسر وسهولة.

ويعد غانم من أصحاب القدرات الخاصة، حيث حقق الكثير من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية. كذلك يعد أحد أبرز قاهري الإعاقة، مثبتاً للأصحاء أن الإرادة لا يمكن قهرها أو الوقوف في وجهها. وقد عبر عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على حسن ‏الاستقبال وترتيب مناسك العمرة له.