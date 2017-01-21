شوفوا لنا حل

هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية اختزلت الترفيه في السينما وأخذت تسرب الاخبار تارة وتعلن تارة أخرى بأن التراخيص لدور السينما ستكون في منتصف العام الحالي ليتفاجأ مسؤولو الهيئة بردة فعل قوية لجزء كبير من المجتمع ضد هذا التوجه، مما جعل رئيس الهيئة ينفي صحة الخبر.

وعلى الرغم من أن السينما تعتبر من انواع الترفيه المرغوب فيه لدى كثير من الناس إضافة الى أنها ستشكل موردا ماليا كبيرا، إلا ان اختزال الترفيه في السينما خطأ كبير، وهو أشمل وأعم، فهناك الكثير من الانشطة الترفيهية التي يفترض ان تتبناها هيئة الترفيه بالتعاون مع جهات أخرى لتنظمها بشكل مستمر طوال العام، كالفعاليات والمهرجانات الثقافية والمسابقات الرياضية والمسارح المفتوحة، والتنسيق مع هيئة السياحة لتنظيم جولات سياحية لأماكن تراثية، والامانات في المدن الكبيرة لإنشاء مزيد من الحدائق والمتنزهات بشكل مكثف ومنتشر ويكون بها بحيرات ومسطحات خضراء وملاعب متعددة للشباب الذين يعانون من شح في الملاعب المهيأة لممارسة الرياضات التنافسية مثل كرة القدم واليد والسلة والطائرة وغيرها، ولا يوجد حالياً الا بعض الساحات الشعبية التي أنشأتها بعض الامانات كأمانة الرياض ولكن ملاعب هذه الساحات قليلة جداً وأرضياتها اسمنتية أو مطاطية في وقت كان من المفترض زراعتها وزيادة عددها لتستوعب كثيرا من الشباب.

وكل ما اطلبه من هيئة الترفيه أن تدرك بأن أي نشاط يتم تنظيمه بشكل جيد ومرتب يعتبر ترفيها سواء كان رياضيا او ثقافيا او فنيا، وبحكم أن اغلب سكان المملكة من فئة الشباب ويحبون الرياضة بشكل كبير فإنني اطالب هيئة الترفيه وبالتنسيق مع هيئة الرياضة ووزارة البلديات بأن يهتموا بزيادة الملاعب المزروعة في الاحياء سواء بشكل مجاني أو برسوم رمزية وأن يكون لهذا الموضوع الاولوية في التنفيذ خصوصاً ان تجهيزات ملاعب الاحياء لا تحتاج لكثير من الوقت ولا المال قياساً بغيرها من الانشطة.

وإنشاء مثل هذه الملاعب في الاحياء أمر مهم جداً للشباب الذين يرغبون في ممارسة لعبة كرة القدم بالقرب من بيوتهم بعيداً عن اللجوء للاستراحات والملاعب التي تشهد اسعارها مبالغات كبيرة، إضافة الى أنها غير متوفرة في كل مكان وزمان، بمعنى انك لن تجد بالقرب من بيتك ملاعب قريبة في حال رغبت بممارسة رياضة كرة القدم في أي وقت.

اختم بأن توفير الملاعب لن يكون هو الترفيه الأوحد للمجتمع ولكنه سيخدم فئة كبيرة من المجتمع وفي وقت وجيز، مع عدم اغفال الجانب النسوي من الترفيه بما يتناسب مع طبيعته، وبعد ان تنتهي الهيئة من توفير اساسيات الترفيه للمجتمع وقتها يحق لها التفكير في الامور الترفيهية الأخرى ذات الطابع الاقتصادي.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"