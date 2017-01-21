فيديو لأشلاء إرهابيي جدة بعد تفجيرهما نفسيهما

منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت وسكان حي الحرازات في جدة يتابعون العملية الأمنية للقضاء على إرهابيين، تحصنا بإحدى الاستراحات بالحي، ونتج عنها تفجيرهما نفسيهما داخل الاستراحة.

ومن ضمن المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع يظهر حجم الدمار، الذي تعرضت له الاستراحة التي استخدمها الإرهابيان كوكر لتصنيع المتفجرات لهما، في حي الحرازات شرقي جدة بعد أن فجرا نفسيهما.

وأظهر المقطع أشلاء الإرهابيين، وهي متناثرة بمحيط الموقع، كما عُثر على مصنع للمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، وهو ما أدى إلى انفجار قوي لحظة تفجير الإرهابيين نفسيهما.