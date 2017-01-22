بالصور.. مصرع 3 طلاب بحادث سير في أبها

لقي ثلاثة طلاب بالمرحلة الثانوية مصرعهم، صباح اليوم الأحد، إثر اصطدام المركبة التى يستقلونها بالحاجز الإسمنتي المؤدي إلى نفق الضباب بمدينة أبها، فيما أصيب زميلهم وتم نقله للعناية المركزة في مستشفى عسير المركزي.

في التفاصيل، خرج الطلاب في سيارتهم بعد انتهاء فترة الاختبارات وخلال تجولهم بمركبة أحدهم على الحزام الدائري بسرعة عالية وسط كثافة مرورية، انحرفت السيارة وفقد السيطرة عليها، واتجهت إلى الجسر الاستنادي لنفق حي الضباب ما أدى إلى الاصطدام به عدد مرات حتى توقفت وسط النفق، واشتعال النيران في المركبة وتفحم أحدهم.

وتلقى مركز التوجيه والتحكم وغرفة عمليات الهلال الأحمر والمرور بلاغاً بالحادث، وتم توجيه الفرق اللازمة، حيث هرعت فرق الدفاع المدني للموقع وقامت على الفور بمباشرة الحريق وإنقاذ أحد الطلاب وهو في حالة حرجة.

وباشرت فرق الإطفاء إخماد حريق المركبة والسيطرة عليه وانتشال الجثة المتفحمة عن طريق فرق الإنقاذ، فيما تولت فرق المرور مباشرة الحادث، ونقل جثث الطلاب لثلاجة الموتى لحين استكمال التحقيقات والتعرف على هويات الجثث واستكمال الإجراءات النظامية.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي بإدارة مرور عسير العقيد محمد سعيد عسيري أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وبين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بعسير، محمد الشهري، أن الحادث لسيارة من نوع هونداي، في تمام الساعة 11 صباحا، وباشر الحادث فرقتان إسعافيتان وفرقة تدخل سريع، كما باشر الحادث مدير الشؤون الفنية ومدير القيادة الميدانية.