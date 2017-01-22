سمع بوفاة والده.. فدخل غرفته وانتحر بمسدسه!

أقدم شاب سعودي على الانتحار بطلق ناري في الرأس، بعد أن وصله نبأ وفاة والده في إحدى قرى بيش بمنطقة جازان. وأوضح سكان القريبة أنه خلال الاستعداد لدفن والد الشاب الذي وافته المنية أمس بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، سمع الحاضرون إطلاق نار داخل المنزل، ليجدوا الابن مضرجاً بدمائه، فسارعوا لنقله إلى مستشفى بيش العام لإنقاذه لكن من دون جدوى.

وبين السكان أن الشاب يعاني من ضغوط نفسية كبيرة، بسبب ضائقة مالية أثناء فترة علاج والده.

من جهتها، بدأت الجهات الأمنية في إجراءاتها لرفع البصمات ومتابعة الحادث، فيما تنتظر الأسرة جثمان الابن لدفنه.