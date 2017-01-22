مركز الملك سلمان يدشن قافلة إنسانية للداخل اليمني

دشن المشرف العالم على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة اليوم قافلة برية تتكون من 17 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وذلك بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين.

وأوضح الربيعة عقب التدشين أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتتضمن 11 شاحنة محملة بـ 279 بندا من المستلزمات الطبية والمحاليل للمستشفى الجمهوري في عدن و25 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمخازن الأدوية والإمداد الدوائي المركزية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في عدن وعدد 6 شاحنات متجهة إلى مستشفى هيئة مأرب العام وتشمل 235 بندا من المستلزمات الطبية.

وبين الربيعة أنه بمشيئة الله تعالى سيتم قريبا إطلاق قافلة برية أخرى إلى تعز.

وأكد الربيعة حرص المركز على إيصال هذه المساعدات الإنسانية ومتابعتها ومراقبتها حتى تصل لمستحقيها في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء المحليين عبر تنسيق تام مع الحكومة الشرعية اليمنية ولتصل لكافة أرجاء اليمن شمالا وجنوبا بما في ذلك صنعاء وصعدة.

ودعا الدكتور عبدالله الربيعة الأمم المتحدة للقيام بواجبها في حث منظماتها العاملة في اليمن في إيصال المساعدات الإنسانية مؤكدا أن المركز لديه الرقابة الذاتية ويتابع مساعداته إلى أن تصل لمستحقيها.

وقال إن السعودية بلد الخير والعطاء والإنسانية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله منبع من منابع العطاء.

وأضاف "وصلت أمس ١٥ شاحنة لسوريا تحمل مساعدات إنسانية وفي أقل من 12 ساعة يسير المركز 17 شاحنة أخرى إلى اليمن والمركز وصلت مساعداته لـ33 بلدا في أربع قارات".

من جانبه رفع وكيل مساعد وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور عبدالرقيب الحيدري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه اللفتة الإنسانية مؤكداً على حرصه في مساعدة اليمن على كافة الصعد والمستويات، مثنياً على الجهود الجبارة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مد يد العون لأهلنا في اليمن في كافة المحافظات بما في ذلك تلك التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.

وقال إن المستلزمات الطبية التي يتبرع بها اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي والمستشفيات في أمس الحاجة إليها لتضرر عمل وزارة الصحة والمستشفيات والمصالح الطبية حيث يعاني القطاع الصحي من توقف شبه كامل مما أسهم في انتشار الأوبئة مثل مرض الكوليرا وغيره مما يتطلب تكثيف الجهود في هذا الجانب وتقديم المساعدات الطبية التي تخفف من حجم الكوارث الصحية.