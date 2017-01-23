القبض على 10 سوريين انتحلوا صفة رجال أمن بالسعودية

تمكنت شرطة منطقة الرياض في السعودية من القبض على 10 أشخاص داهموا موقعا سكنيا بعد قيامهم بانتحال صفة رجال أمن.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت، أمس الأحد، بلاغاً عن قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى موقع سكني يقيم فيه عمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية ومركبة منهم.

وأشار الناطق إلى أنه تم تكثيف عملية البحث والتحري، ما أسفر عن القبض عليهم، وعددهم 10 سوريين، اتضح من التحقيقات الأولية أنهم يشكلون عصابة تمتهن انتحال صفة رجال الأمن وارتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات، وضبط بحوزتهم على مواد مسروقة، من بينها حقيبة ذهب، ومواد بناء، ومولدات ومعدات كهربائية .

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم.