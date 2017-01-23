الملك سلمان يبحث مع الرئيس السوداني العلاقات الثنائية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، في الرياض جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب جلسة المباحثات وبحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس السوداني، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم إطارية بشأن منحة المملكة العربية السعودية لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المناطق الريفية، وقعها من الجانب السعودي نائب رئيس مجلس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ومن الجانب السوداني معالي وزير الدولة مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان الحسين.

وكان في استقبال البشير في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والسفير السوداني لدى المملكة عبدالحافظ إبراهيم، ومندوب عن المراسم الملكية.