مرايا.. جنود السعودية عنوان لها

نايف الغامدي، عبد الله آل فلكة، صادق العواد، الأول سني من جنوب البلاد، والثاني إسماعيلي من جنوبها الشرقي، والثالث شيعي من شرق البلاد.

يجمع بينهم أنهم قدموا أرواحهم فداء للوطن وصونا للأمن وحفاظا على الكرامة والأهل والدار، في سلك الجندية والعسكرية.

نايف الغامدي القناص المحترف الذي كان يدافع عن الوطن في نجران، لقي ربه طاهر الصيت، وهو يثني على أهل الدار الأوفياء في نجران.

عبد الله فلكة، ابن نجران، فدى البلاد والأرض والعرض بروحه على شوامخ الجبال في الحد الجنوبي للبلاد، ومثله صادق العواد، ابن واحات هجر وإقليم الخط التاريخي على ضفاف الخليج وموطن النخل والفلاح.

في الحروب ولحظات الشدة تمتحن المعادن، وتختبر العزائم، وتفحص النوايا، ويميز الله الخبيث من الطيب، ولولا وهج النار لما صفا الذهب النضار.

هذه الحرب، حرب الوجود والمستقبل التي يخوضها الأشاوس من أبناء طل القطعات العسكرية في اليمن، بسند شعبي عارم، وقبلها ومعها حرب الأمن السعودي الباسل على أفراخ الشيطان من دواعش وقواعد وخمينية، هي مصهر يمزج أبناء الوطن كله في مصهر النقاء، وانعم بها من نتيجة.

جنود السعودية، عنوان للسعودية كلها، بكل غناها وتنوعها.