هذه مواصفات مقاتلة F15 – SA.. جديد سلاح الجو السعودي

ستشهد سماء السعودية، الأربعاء المقبل، ضيفاً جديداً يضاف إلى أسطول القوات الجوية الملكية السعودية، حيث سيتم تدشين الطائرة الجديدة F15 – SA "النسر الجارح"، في حفل سيتم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وذلك في كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وحفل تخريج الدفعة 91 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وتنظم F.15- SA إلى أسطول القوات الملكية الجوية السعودية، وفقاً للصفقة التي تم عقدها مع أمريكا في 2012، وتنص على شراء 84 مقاتلة من نوع F.15- SA، وهي تعد من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة جداً في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمهما بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.

وشدد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن مضي السعودية في تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية من خلال تحديث قواتها المسلحة وعلى رأسها القوات الجوية الملكية السعودية، والمتمثل في امتلاك أحدث الطائرات في العالم، وتأهيل وتدريب الطيارين والمساعدين، ودعم وتعزيز خطط تنمية قدرات القوات المسلحة للوصول بها إلى جاهزية قتالية عالية لتتمكن من أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار.

وقال ولي ولي العهد: "تحرص المملكة على امتلاك مثل هذا النوع من الطائرات الحديثة، لحماية أراضيها ومقدساتها، ومصالحها الوطنية، ومقدراتها التنموية والاقتصادية، وحفظ الأمن والاستقرار، وضمان السلام في المنطقة".

وبحسب ما صرحت به شركة بوينج ، فإن تلك المقاتلات هي نموذج محدث ومطور عن طائرات F-15 الحربية التي أثبتت جدارتها في عدة معارك قتالية سابقا، وقد أضيف إليها عدة إمكانيات قتالية وتكنولوجية تجعلها تتمتع بقدرات أعلى من سابقاتها من الطائرات المقاتلة.

وتحوي طائرة النسر الجارح على محرك F-110-GE-129 المصنع من قبل شركة جنرال الكتريك، ويتميز هذا المحرك بأنه يمنح قوة دفع كبيرة تبلغ حوالي 29400 رطل بدون حارق بينما يمنح قوة دفع تبلغ 32500 رطل باستخدام الحارق، وهذا يجعل السرعة القصوى للطائرة 2.5 ماخ، والمدى 3900 كم بخزانات وقود إضافية. كما تحتوي المقاتلة على رادار AN/APG-63 (v)3 من نوع ايسا AESA ، ويصعب التشويش عليه ، ويتمكن من المسح الالكتروني ومهاجمة الأهداف من مدى بعيد.

وتمتاز مقاتلة النسر الجارح باحتوائها على محطتين لتعليق الأسلحة، تجعلها تتمكن من زيادة حمولة الأسلحة الفتاكة بصورة أكبر ، كما أنها باستطاعتها أن تحمل أحدث الأسلحة المتطورة، وهي:

• صاروخ ASM-135 ، وهو صاروخ مضاد للأقمار الصناعية ، تستطيع الطائرة إطلاقه من على ارتفاع 11.6 كم بزاوية ميل 65 درجة وسرعة 1.2 ماغ .

• صاروخ Aim 120 C7 AMRAAM ، وهو صاروخ أميركي بعيد المدى.

• صاروخ Aim 9X Sidewinder ، وهو صاروخ أميركي قصير المدى.

• صاروخ AGM 88B ، وهو صاروخ مضاد للرادارات أميركي الصنع.

• صاروخ AGM-84 Block II HARPOON ، وهو صاروخ أميركي مضاد للسفن.