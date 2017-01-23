هيئة الاتصالات السعودية تحذر من هجمات إلكترونية

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية "Ransomware"، التي تستهدف المعلومات والملفات وتمسحها كاملة، وأوصت جميع الجهات في السعودية برفع مستوى الحيطة والحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة.

وجاء تحذير هيئة الاتصالات بعد تعرض عدد من الجهات الحكومية والوزارات لهجمات أدت لعطل في أنظمتها الداخلية، وأوصت ببعض الحلول المقترحة التي قد تساعد في تفادي الإصابة وتقليل الأضرار.

وأكدت الهيئة ضرورة التحقق من وجود نسخ احتياطية حديثة للمعلومات والملفات المهمة، وعدم أخذ نسخ احتياطية على نفس الجهاز أو في أقراص المشاركة الشبكية (Shared Drive) التي قد تكون عرضة للإصابة، منوهة بأهمية زيادة الوعي لدى الموظفين من خلال تكثيف الحملات التوعوية لتسليط الضوء على هذا النوع من الإصابات، والتأكيد على عدم فتح الروابط أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة من أشخاص مجهولين أو التي لا يتوقع وصولها من الطرف الآخر، وعدم تصفح مواقع مشبوهة أو ليست ذات صلة بالعمل، وعدم تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير معروفة وموثوقة للمستخدم.

وأوصت الهيئة بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري وفعال، وذلك تجنباً لاستغلال الثغرات الحديثة لإصابة الأنظمة والأجهزة بالبرامج الخبيثة من هذا النوع واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والتأكد من تحديثها دوريا، وتحديث مكافح الفيروسات لكشف أي علامات على الإصابة ببرامج خبيثة، كما يمكن للجهة استخدام أنظمة الكشف المتطورة عن البرمجيات الخبيثة.