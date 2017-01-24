القوات السعودية تدمر عربة للانقلابيين قرب قطاع الحرث

دمر حرس الحدود السعودي، الثلاثاء، عربة للانقلابيين، حاولت الاقتراب من الحدود في قطاع الحرث.

وفي وقت سابق، قصفت القوات السعودية المشتركة مواقع للميليشيات في مديريتي حرض وميدي الساحليتين في إطار مساندة القوات الداعمة للشرعية التي تخوض اشتباكات شرسة منذ الاثنين لصد محاولات الانقلابيين لإعادة السيطرة على المديريتين، وفق مراسل "الحدث".

وكانت طائرات التحالف العربي قد قامت بطلعات مساندة لقوات الشرعية في إطار عمليات الرمح الذهبي.

كما تشهد الحدود اليمنية تدفق مئات الهاربين اليمنيين من التجنيد الإجباري الذي يفرضه المتمردون بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها على يد التحالف العربي والقوات الداعمة للشرعية.