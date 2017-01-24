بالأرقام.. مزايا مقاتلة F.15-SA السعودية

تدشن القوات الجوية الملكية السعودية مقاتلة F.15-SA المتطورة ضمن منظومتها الجوية القتالية، وذلك في إطار خططها لتحديث أسطولها من المقاتلات، إيذاناً ببدء حقبة جديدة من قدرات وجاهزية مقاتلات المملكة.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 1.875 ميل في الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، فيما يصل المدى القتالي الفعال 1.840 كيلومتراً، وتتمتع طائرة النسر المقاتل بهيكل قوي يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى سـنة 2025.

كما أن للطائرة قمرتين، وتبلغ أقصى سرعة لها 1.875 ميل في الساعة. يصل طولها لـ19.44 متر، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 5.6 م، وبوزن يصل لـ17.101 كلجم. أما التصميم فيمنحها قدرات جديدة دون التخلي عن قدرات فتاكة أثْنَاءَ الاشتباكات الجوية، إضافة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها ضد طائرات العدو.