بالصور.. تعرف على أسلحة إرهابيي الحرازات في جدة

نشرت وزارة الداخلية الأسلحة والأدوات التي احتوتها استراحة حي الحرازات التي توارى بها الانتحاريان، خالد السرواني ونادي المضياني، حيث أقدما على الانتحار بعد محاصرتهما من الأجهزة الأمنية.

وبحسب بيان الداخلية، فقد وصل عدد الأسلحة إلى "3" أسلحة، بينها "رشاش، ومسدس"، إضافة إلى "165" طلقة حية، و"6" طلقات مسدس.

كما عثرت القوات الأمنية على "3" قنابل يدوية، و"8" قوالب متفجرة، ستة منها بشظايا واثنتان بدون، و"48" كيسا تحتوي مواد كيمياوية تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، و"3" ميزان إلكتروني، وكذلك على أنبوبين حديديين أسطوانيين، و"10" عبوات متفجرة حديدية مربعة الشكل مصنعة محليا، وعبوتين حديديتين لاصقة إحداهما مجهزة بمادة متفجرة ومغناطيس بدون صاعق، إضافة إلى "6" أكياس بها قطع معدنية بكميات كبيرة تستخدم كشظايا عند التفجير، فضلا عن مجموعة من الأدوات والأجهزة الكهربائية والإبر الطبية لتحضير المواد المتفجرة، وكذلك على مجموعة ألواح إلكترونية لتشريك العبوات، و"3" أنابيب غاز.