بالصور.. سر شارع الفن الذي لوّن المجاردة

مجموعة حدائق يخترقها شارع بطول 440 متراً مجهز بممشى، شكل محور "شارع الفن" الذي نظمته بلدية محافظة المجاردة بالتعاون مع المصمم أحمد عايض آل عمر الشهري.

وتحت شعار "المجاردة أجمل"، انطلقت برامج وفعاليات "شارع الفن" ضمن ملتقى المجاردة الشتوي، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين الذين تم تخصيص مواقع لأعمالهم في المرسم الحر، كما ضمت الفعاليات مرسم الطفل ومعارض فنية ومواقع لمشاركات المصورين الفوتوغرافيين.

ويحظى الملتقى الذي يهدف إلى تنمية السياحة في منطقة عسير بإقبال الجماهير والأسر المنتجة، ويضم إضافة إلى ما تقدم، فعاليات عدة منها التسوق والترفيه والألوان الشعبية، وخُصِّص له المركز الحضاري في بلدة المجاردة والساحة الشعبية والحدائق العامة والأسواق الشعبية.

وقامت البلدية، مستخدمة الدهان، بتلوين الأرضية بأشكال فنية وهندسية مختلفة، كما قامت بتركيب نباتات الزينة لأعمدة الإنارة، وأيضا أعمدة ديكورية وإنشاء نوافير للماء في الأحواض.

كما خصصت قسما خاصا بالعائلات ومرسما للطفل ومسرحا مجهزا لإقامة مسابقات وجوائز للأطفال وأكشاكا خاصة بالأسر المنتجة مع جلسات.

وحقق شارع الفن أرقاما كبيرة من الزائرين، ولا يزال حتى الآن يشهد إقبالا كبيرا لاسيما في وقت الإجازة الأسبوعية والمدرسية. كما زار أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الشارع في زيارته الأخيرة لمحافظة المجاردة.