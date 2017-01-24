مخالفات مرورية بالجملة في مدينة واحدة تثير الخوف ، تفرض إيجاد الحلول ورفع مستوى الوعي بخطورة الحوادث المرورية .

4628 مخالفة مرورية خلال شهر في الجبيل لوحدها ،بعملية حسابية يكون العدد اليومي مايقارب 154 حادثاً وهو رقم كبير ومفجع ، مخالفة عدم ربط الحزام النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات بواقع 2685 مخالفة ،بعدها عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق وتجاوز إشارة المرور الضوئية، واستخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة.

• عليكم حساب كم يقع من حادث في الساعة وهو ما يكشف رقماً يضعنا جميعاً أمام مسئولية مشتركة لأن الحصيلة موجعة : وفاة ، إعاقة منها شلل رباعي ، غيبوبة طوال الحياة ..والمستشفيات شاهد قوي .

مع كل ذلك مازال ربط الحزام مشكلة صعبة للبعض ومازال استخدام الجوال والقص واللزق عادة لا يمكن التخلص منها حتى خلال القيادة في مسافات طويلة بسرعة أكثر من 120 كم في الساعة لا مانع أن تصل إلى 160. !!

• البعض يرى أن من المهم عدم تفويت الفرصة لأن الجوال ربما يختفي فجأة من بين يديه لذا عليه أن ينقل ويلصق ويتصل ويقوم بعمليات « جوالية « أخرى ولو كانت سرعته نهاية العداد وبدون ربط الحزام والخافي أعظم ! هناك من لم يؤثر فيهم لا توعية ولا أسابيع مرور يمتد عمرها لسنوات طويلة ولو وضعت كمناهج دراسية لا تأثير لها لأن الوقائع واضحة لا تحتاج الى تأكيد ، نتائج الحوادث المرورية كبيرة ومفجعة ، المؤلم أنها لم تنخفض بشكل مريح مع وجود ساهر أيضاً .

إذن ما هو الحل وكيف يمكن الوصول الى علاج يخفف كثيراً من أرقام الحوادث المؤلمة ؟

• يشاهد الحادث ، يتأثر مما رأى لكنه يقود سيارته ويختفي التأثير عائداً كما كان بسرعة كبيرة ،لا ربط للحزام ولا غنى عن الجوال ، قد يصل الأمر الى قطع إشارة المرور وغير ذلك !

يقظة :

هل دمعي على خدي نهار الوداع

يوم قالوا فمان الله جاني بلاي

التفت والتحظني بالعيون الوساع

وارسل الدمعة اللي زاد منها عناي

خايفٍ من فراقٍ ما وراه اجتماع

يالله اليوم لاتقطع رجاه ورجاي

صرت مثل الغرير اللي بسن الرضاع

اتضيم وأصيح اصياح من غير راي

راحت اقدام رجلي في محلي ذراع

ما اقدر المشي قدامي ولا ارجع وراي

أحمد الناصر الشايع رحمه الله

*نقلا عن "المدينة"