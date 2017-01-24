شارعان باسم "العواجي" و"الشراري" في جدة

أكد أمين محافظة جدة، هاني أبوراس، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه قد تمت الموافقة على تسمية شارعين باسم "جبران العواجي" و"نادر الشراري" في المدينة.

وغرد أبوراس: "الحمد لله، وردنا اليوم خطاب الموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بأمانة جدة بتسمية شارع باسم البطل جبران عواجي، كما وردنا اليوم خطاب الموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بأمانة جدة بتسمية شارع باسم البطل نادر الشراري".

وكان جبران عواجي وزميله نادر الشراري شاركا في أحداث "ياسمين الرياض"، التي انتهت بمقتل إرهابيين خطيرين.