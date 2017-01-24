مسنة سعودية تطلب العودة لمقاعد الدراسة.. والسبب؟

فوجئ مدير التعليم بالرياض الدكتور عبدالله المانع، بامرأة سبعينية، تطلب مقابلته بإلحاح، والسبب رغبتها الملحة في التعلم، وأن يتم تسجيلها في برامج محو الأمية بعد أن وقع لها حادث مروري.

في التفاصيل، كشفت المرأة لمدير عام التعليم عن رغبتها الملحة في التعلم، وأن يتم تسجيلها في برامج محو الأمية، لتتمكن من القراءة والكتابة، بعدما تعرضت لحادث مروري ذات مرة ولم تستطع أن تكتب رقم السيارة المتسببة لها بالحادث، ما أدى لهرب قائدها دون تحمله المسؤولية.

وأوضحت أنها أم لأربعة أبناء، أحدهم برتبة عقيد، ولديها رغبة في حفظ القرآن وقراءته، خاصة جزء "عم"، كما تريد أن تملأ وقت فراغها بما يعود عليها بالفائدة والنفع.