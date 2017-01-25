تفاصيل آخر لقاء جمع والد نادي المضياني بابنه الإرهابي

على كرسيه المتحرك، يروي المسن الثمانيني، مرزوق المضياني، قصة ابنه "نادي"، الانتحاري، الذي لقي مصرعه في مداهمات جدة الأسبوع الماضي.

أوضح المضياني لـ"العربية.نت" أن ابنه أنهى دراسته، لكنه لم يعمل في أي وظيفة رسمية، مشيراً إلى أن أبناءه الآخرين يعملون حيث إن عبدالواحد يشارك في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي، أما ممدوح فهو ملحق عسكري في باكستان.

ووصف المضياني حالة ابنه نادي عند سجنه للمرة الأولى ولمدة 6 سنوات، مبيناً كيف كان يزوره في السجن، ويستجيب لمناصحته: "ابني فاهم للكمبيوتر ويقرأ كثيراً ولديه كتب كثيرة لكنه لا يعرف ماهيتها ولا يتبينها"، مشيراً إلى أن نادي لم يختلط كثيراً في المجتمع فكان يعيش مع ابيه بنفس المنزل وهو غير متزوج ولا يعمل.

بعد فترة المناصحة، أشار المضياني إلى أنه ولده تغير قليلاً عند خروجه من السجن، وأصبح شاباً مطيعاً، لكنه اختلف في الفترة الأخيرة واختفى.

وبحسب وزارة الداخلية السعودية، تورط نادي المضياني بأنشطة في مناطق الصراع الخارجية وبارتباطه بنشاط إرهابي مع موقوفين عقاب العتيبي وسويلم الهادي وعبدالملك البعاد. وقد بدأ الإرهابي الانتحاري نادي المضياني نشاطه الإرهابي مع قناة تلفزيونية تبث من الخارج وهي موجهة ضد المملكة.

آخر لقاء جمع مرزوق المضياني بابنه نادي، لا يتذكره الولد كثيراً: "لكنه كان بعد عيد الأضحى المبارك. وعلمت بوفاته من الناس. كنت أحذره من التمادي والتجاوز في الخطأ لكنه لم يستجب".