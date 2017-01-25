خادم الحرمين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الأربعاء، حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة F.15 - SA، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ولدى وصول الملك سلمان إلى مقر الحفل برفقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وقائد القوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن خالد عبدالله اللعبون.

بعد ذلك، تفقد الملك سلمان ميدان العرض الأرضي للطائرات وطابور العرض.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن خالد اللعبون كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين ورئيس السودان والحضور.

وقال: "نحتفل اليوم بمرور 50 عاماً على قيام هذا الصرح العريق وبداية التدريب فيه.. بداية أطلقها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز برفع راية الكلية في هذا الميدان لتتشرف بحمل اسمه".

وأوضح أن الكلية "أصبحت واحدة من أفضل كليات الطيران في العالم، حيث خرجت آلاف الطيارين والفنيين ممن خدموا وطنهم في مختلف المجالات وشاركوا في حماية أجوائه وردع أعدائه إلى جانب مئات الخريجين لأكثر من 15 دولة شقيقة وصديقة، كل ذلك كان بفضل الدعم الذي حظيت به خلال مسيرتها من ولاة أمر هذا البلد المعطاء، والذي يتوجه حضوركم الكريم لهذه المناسبة وتخريج الدفعة الحادية والتسعين من طلبتها".

وأوضح أن "الخريجين بعد أن أمضوا ثلاثة أعوام في رحابها قضوها في التعليم والتدريب، نهلوا من العلوم العسكرية والأكاديمية المختلفة ليصبحوا قادرين على قيادة أفضل الطائرات، والتعامل مع أكثر المنظومات الحديثة تعقيداً، بكفاءة ومهنية عالية، ليلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم ويشاركوهم شرف المهمة وسمو الغاية، ويكونوا اليد الضاربة في قواتنا الجوية".

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين التي ألقاها نيابة عنهم الطالب مساعد الغفيلي، والتي أعرب فيها عن سعادة الطلاب برعاية خادم الحرمين الشريفين لحفل تخرجهم "من هذه الكلية الأبية كلية الملك فيصل الجوية لمواصلة مسيرة البذل والفداء في صفوف الجنود البواسل ذوداً عن هذا الوطن المعطاء، معاهدين الله على الولاء والإخلاص والتفاني باذلين الغالي والنفيس في سبيل ذلك".