لهذا هنأ سعودي "دونالد ترمب" رئيساً لأميركا

قال مسلط السبيعي، رجل الأعمال السعودي، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره إعلاناً في جريدة سعودية يهنئ فيه الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، إن الأخير يستحق التهنئة، حيث وصل لمنصب رئيس دولة عظمى.

وأضاف السبيعي: "هنأته لأن شخصيته واضحة، ولديه كاريزما قوية من البداية وهو واضح بقوته تجاه عدونا الإيراني، العدو الأكبر لنا". وأشار السبيعي إلى أن تهنئته جاءت بعد تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس ترمب الذي دخل البيت الأبيض الأسبوع الماضي في احتفالات كبيرة، مبيناً أن شخصية الرئيس الأميركي الجديد واضحة من احترام الروس له، حسب تعبيره.

وحول الإعلان الذي نشره، قال السبيعي: "اخترت صحيفة سعودية وأنا سعودي، وهذه رسالتي عبر هذا الإعلان". وجاء في الإعلان: "أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم قيادة الولايات المتحدة الأميركية متمنياً لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأميركي الصديق دوام الازدهار".

"لم يسبق أن التقينا"

وأشار السبيعي إلى أنه لا يعرف ترمب شخصياً، مضيفاً: "كل ما أثير حول أني أعرفه ودرست معه ليس صحيحاً فلم أعرف بوجوده إلا عندما أعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة. وبعد تهنئة ولاة أمرنا قدمت التهنئة.. ولست طالب شهرة أو باحثاً عنها".

وحول الضجة الكبيرة التي أثارها الإعلان، قال السبيعي: "لم أتوقع كل هذه الضجة ولم ألتفت لها. وأنا مقتنع تماماً بكل ما فعلته".

وتصدر هاشتاغ #مسلط_يهني_ترامب موقع "تويتر" لثلاثة أيام، وبلغ عدد التغريدات أكثر من 200 ألف ما بين مؤيدة ومعارضة وساخرة مما فعله السبيعي.

وأوضح مسلط أنه تابعها لكنه لا يهتم لها، لأن الرسالة التي يريد أن يوصلها لم يفهمها البعض أو ربما أسيئ فهمها، مضيفاً: "هذه حالة طبيعية في عالم يعج باختلاف الآراء، وكذلك اختلاف الأهداف.. فمنهم من هم ضد وطننا ومصلحتنا التي نبحث عنها وننشدها".