وفد وزاري سعودي برئاسة السبهان في بيروت

يصل إلى بيروت، اليوم الأربعاء، وفد وزاري سعودي يتقدمه وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية، ثامر السبهان، لمتابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، للمملكة العربية السعودية.

كما تتحضر السفارة السعودية في بيروت لتنظيم احتفال تضامني مع لبنان، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والروحية والاقتصادية والإعلامية.

في سياق متصل، أكد القائم بالأعمال السعودي في بيروت، وليد البخاري، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الثقافي الثاني "لبنان يجمعنا"، أن الملتقى هو "دعوة للسلام ويبعث برسالة أمل لكل إنسان". وأكد أن "الرياض في تحرك مستمر من أجل السلام وترفض الممارسات التي تهدد السلام أو تكرس الظلم".