إلغاء أوبريت "الجنادرية 31".. والسبب؟

أكدت اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية أن مهرجان "الجنادرية 31" الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء المقبل، سيكون بدون أوبريت غنائي، فيما سيتخلله سباق الهجن السنوي.

وأوضح نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية عبدالمحسن التويجري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الحرس الوطني في الرياض أمس الأربعاء أن إلغاء أوبريت المهرجان لهذا العام جاء تقديراً لأبطال الحد الجنوبي، ولما تمر به شعوب بعض البلدان العربية والإسلامية.

يذكر أن جمهورية مصر العربية ستكون ضيف الشرف في المهرجان لهذا العام، فيما أكد السفير المصري، ناصر حمدي، الذي حضر المؤتمر الصحافي أمس، أن مصر ستشارك بوصفها ضيف شرف المهرجان لهذا العام بجناح في المعرض المصاحب.