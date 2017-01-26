الأباتشي السعودية تقصف الحوثيين في جبال طور الهشيم

قصفت مروحيات الأباتشي السعودية، مساء الخميس، مواقع عسكرية على جبال طور الهشيم اليمنية، تابعة لميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح، بعد أن استغلوها لتنفيذ هجمات عسكرية على الحدود السعودية في منطقة نجران.

وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيات بدأت هجومها بإطلاق صواريخ حرارية وكذلك قذائف من نوعي الهاون والكاتيوشا على مواقع عسكرية سعودية، كما على بعض المناطق المأهولة بالسكان.

وفي جازان ضربت المدفعيات السعودية معاقل للميليشيات قبالة محافظتي الطوال والحرث، بعد أن رصدت القوات السعودية تحركات للميليشيات نحو الحرم الحدودي بين السعودية واليمن.

وفي حرض اليمنية شن طيران التحالف أكثر من 10 غارات جوية بعد اشتباكات عنيفة بين المقاومة اليمنية وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بعد أن قامت الميليشيات بتنفيذ هجوم على مواقع عسكرية تابعة للمقاومة.