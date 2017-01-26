يا لهذر الكلام ما أكثره

مع أنّ ترتيباً آخر للحروف فيكون الكلام

أجمل !!..

***

الأعمار كمواسم الحصاد

في فترة ما تتساقط الأجيال

معاً !!..

***

يا لفداحة الغفلة

تأكل في الحضور

ثماراً !!..

***

ماء اليقين يطهر خبث الشك!!..

***

الألفة غرسة ياسمين

في فناء النفوس !!..

***

حتى الإبداع في موج الطمي

يغدو طحالبَ !!..

***

من إكرام المرء نفسه أن يجنبها

المنافقين!!..

***

كانوا يقولون :

« اجر جري الوحوش, غير رزقك ما تحوش»

تخطى اللاهثون الآن جري الوحوش

فما اقتنوا ..؟!

***

الهواء بحمولته إما إلى فناء

وإما إلى نبات !!..

***

الكبير يصغر حين تذهب مهابته,

والصغير يكبر حين يتوج بها!!..

***

المهابة لا تعني الغرور, ولا الفظاظة, ولا الترفع عن الناس..

المهابة إزار الحكمة,

ملمح الثقة,

إنها الخلاصة لحجم

المقتنيات!!..

*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"