يا لهذر الكلام ما أكثره
مع أنّ ترتيباً آخر للحروف فيكون الكلام
أجمل !!..
***
الأعمار كمواسم الحصاد
في فترة ما تتساقط الأجيال
معاً !!..
***
يا لفداحة الغفلة
تأكل في الحضور
ثماراً !!..
***
ماء اليقين يطهر خبث الشك!!..
***
الألفة غرسة ياسمين
في فناء النفوس !!..
***
حتى الإبداع في موج الطمي
يغدو طحالبَ !!..
***
من إكرام المرء نفسه أن يجنبها
المنافقين!!..
***
كانوا يقولون :
« اجر جري الوحوش, غير رزقك ما تحوش»
تخطى اللاهثون الآن جري الوحوش
فما اقتنوا ..؟!
***
الهواء بحمولته إما إلى فناء
وإما إلى نبات !!..
***
الكبير يصغر حين تذهب مهابته,
والصغير يكبر حين يتوج بها!!..
***
المهابة لا تعني الغرور, ولا الفظاظة, ولا الترفع عن الناس..
المهابة إزار الحكمة,
ملمح الثقة,
إنها الخلاصة لحجم
المقتنيات!!..
*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"